Цены на нефть прибавляют более 3%, Brent торгуется у $76,7 за баррель

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти прибавляют более 3% на торгах в четверг на фоне ослабления доллара США.

К 18:05 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,41 (3,25%), до $76,67 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $2,39 (3,44%), до $71,86 за баррель.

Долларовый индекс DXY теряет 0,9% в четверг на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавших неожиданно "голубиный" настрой руководителей американского ЦБ.

Ослабление доллара повышает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Сигналы от ФРС привели к повышению аппетита к риску на мировых рынках, и трейдеры практически проигнорировали понижение Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза глобального спроса на нефть в 2023 году, отмечает MarketWatch.

После долгого снижения цен на нефть трейдеры начали закрывать короткие позиции, и это поддержало рост рынка, говорит Оле Хансен, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в Saxo Bank.

"Закрытие коротких позиций вызвано комбинацией таких факторов как ослабление доллара, резкое падение доходностей госбумаг, а также перспективы снижения ставки ФРС в следующем году", - отмечает Хансен.