Сборы по ОСАГО за 9 месяцев года увеличились на 23%, а выплаты - на 4%
Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Общие сборы российских страховщиков по ОСАГО за 9 месяцев года увеличились на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигли 235,2 млрд рублей, согласно статистике Банка России. Совокупные выплаты по ОСАГО за период выросли на 4% и достигли 121,2 млрд рублей (по данным формы Банка России 042016).
Количество заключенных за январь-сентябрь 2023 года договоров составило 30,4 млн, увеличившись на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средняя премия по заключенным в рассматриваемом периоде договорам составила 7,7 тыс. рублей, увеличившись на 19,6%.
Количество урегулированных страховых случаев, по которым были осуществлены окончательные страховые выплаты, составило 1,4 млн, сократившись на 10,3%. Количество отказов в страховой выплате - 35,4 тыс., что на 13,7% больше, чем в январе-сентябре 2022 года.
Средняя выплата, согласно методике расчета данного показателя Банком России, составила 78,4 тыс. рублей, увеличившись на 15,8%.
Лидером сектора ОСАГО по итогам 9 месяцев 2023 года стало СПАО "РЕСО-Гарантия".
Компании-лидеры по сбору премий по ОСАГО по итогам 9 месяцев 2023 года*
|№ п/п
|Рег. №
|Наименование организации
|Премии, млн руб.
|Доля, %
|Выплаты, млн руб.
|Доля, %
|Уровень выплат, %
|Кол-во закл. договоров, тыс. шт.
|Доля, %
|ИТОГО по РФ:
|235 236
|100,0
|121 219
|100,0
|51,5
|30 365
|100,0
|1
|1209
|САО "РЕСО-Гарантия"
|38 790
|16,5
|17 133
|14,1
|44,2
|4 295
|14,1
|2
|2239
|АО "АльфаСтрахование"
|38 505
|16,4
|16 429
|13,6
|42,7
|4 784
|15,8
|3
|928
|СПАО "Ингосстрах"
|35 795
|15,2
|22 017
|18,2
|61,5
|3 944
|13,0
|4
|621
|САО "ВСК"
|24 264
|10,3
|12 326
|10,2
|50,8
|3 024
|10,0
|5
|1
|ПАО СК "Росгосстрах"
|18 754
|8,0
|8 767
|7,2
|46,7
|2 901
|9,6
|6
|3211
|АО "ГСК "Югория"
|10 743
|4,6
|5 175
|4,3
|48,2
|1 690
|5,6
|7
|191
|АО "Тинькофф Страхование"
|10 151
|4,3
|3 223
|2,7
|31,7
|1 039
|3,4
|8
|1284
|ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
|9 962
|4,2
|6 015
|5,0
|60,4
|1 044
|3,4
|9
|1208
|АО "СОГАЗ"
|9 491
|4,0
|7 940
|6,5
|83,7
|1 542
|5,1
|10
|1307
|ООО "СК "Согласие"
|6 412
|2,7
|3 530
|2,9
|55,1
|806
|2,7
|Итого по десятке
|202 868
|86,2
|102 554
|84,6
|50,6
|25 068
|82,6
*по данным формы 0420162