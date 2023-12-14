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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 16:27

Сборы по ОСАГО за 9 месяцев года увеличились на 23%, а выплаты - на 4%

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Общие сборы российских страховщиков по ОСАГО за 9 месяцев года увеличились на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигли 235,2 млрд рублей, согласно статистике Банка России. Совокупные выплаты по ОСАГО за период выросли на 4% и достигли 121,2 млрд рублей (по данным формы Банка России 042016).

Количество заключенных за январь-сентябрь 2023 года договоров составило 30,4 млн, увеличившись на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средняя премия по заключенным в рассматриваемом периоде договорам составила 7,7 тыс. рублей, увеличившись на 19,6%.

Количество урегулированных страховых случаев, по которым были осуществлены окончательные страховые выплаты, составило 1,4 млн, сократившись на 10,3%. Количество отказов в страховой выплате - 35,4 тыс., что на 13,7% больше, чем в январе-сентябре 2022 года.

Средняя выплата, согласно методике расчета данного показателя Банком России, составила 78,4 тыс. рублей, увеличившись на 15,8%.

Лидером сектора ОСАГО по итогам 9 месяцев 2023 года стало СПАО "РЕСО-Гарантия".

Компании-лидеры по сбору премий по ОСАГО по итогам 9 месяцев 2023 года*

№ п/п Рег. № Наименование организации Премии, млн руб. Доля, % Выплаты, млн руб. Доля, % Уровень выплат, % Кол-во закл. договоров, тыс. шт. Доля, %
ИТОГО по РФ: 235 236 100,0 121 219 100,0 51,5 30 365 100,0
1 1209 САО "РЕСО-Гарантия" 38 790 16,5 17 133 14,1 44,2 4 295 14,1
2 2239 АО "АльфаСтрахование" 38 505 16,4 16 429 13,6 42,7 4 784 15,8
3 928 СПАО "Ингосстрах" 35 795 15,2 22 017 18,2 61,5 3 944 13,0
4 621 САО "ВСК" 24 264 10,3 12 326 10,2 50,8 3 024 10,0
5 1 ПАО СК "Росгосстрах" 18 754 8,0 8 767 7,2 46,7 2 901 9,6
6 3211 АО "ГСК "Югория" 10 743 4,6 5 175 4,3 48,2 1 690 5,6
7 191 АО "Тинькофф Страхование" 10 151 4,3 3 223 2,7 31,7 1 039 3,4
8 1284 ПАО "Группа Ренессанс Страхование" 9 962 4,2 6 015 5,0 60,4 1 044 3,4
9 1208 АО "СОГАЗ" 9 491 4,0 7 940 6,5 83,7 1 542 5,1
10 1307 ООО "СК "Согласие" 6 412 2,7 3 530 2,9 55,1 806 2,7
Итого по десятке 202 868 86,2 102 554 84,6 50,6 25 068 82,6

*по данным формы 0420162

ОСАГО РЕСО-Гарантия Банк России
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