Законопроект о ежегодной индексации страховых выплат по ОСАГО внесен в Госдуму

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект о ежегодной индексации сумм страховых выплат по ОСАГО в зависимости от роста индекса потребительских цен внесен в Госдуму, сейчас выплаты фиксированные.

Документ №514311-8 размешен в электронной базе данных парламента. Автор - сенатор Айрат Гибатдинов.

Согласно действующему законодательству, предельно допустимая сумма страховой выплаты по ОСАГО составляет 500 тыс. руб. в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, и 400 тыс. руб. в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего.

Законопроект вводит норму, по которой данные суммы индексируются ежегодно с 1 января с учетом роста индекса потребительских цен (базовой инфляции). Расчет страховой выплаты страховщиком производится в пределах установленной страховой суммы на момент наступления страхового случая.

По мнению автора, принятие закона поможет обеспечить более справедливое возмещение ущерба, учитывая рост страховых тарифов, стоимости запчастей и восстановительного ремонта автотранспорта, а также медицинских услуг при причинении вреда жизни и здоровью.