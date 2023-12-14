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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 16:50

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю упало на 19 тысяч

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 19 тысяч, до 202 тысяч, сообщило Министерствл труда США.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали, что число заявок составит 220 тысяч.

По пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 221 тысячу, а не 220 тысяч, как сообщалось прежде.

Среднее число заявок на пособие по безработице в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, сократилось до 213,25 тысячи с пересмотренных 221 тысячи неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие американцев за неделю, завершившуюся 2 декабря, увеличилось до 1,876 млн по сравнению с пересмотренными 1,856 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали повышения до 1,887 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,861 млн.

США Минтруда
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