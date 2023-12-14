Розничные продажи в США в ноябре неожиданно выросли на 0,3%

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Розничные продажи в США в ноябре повысились на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило Министерство торговли страны.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 0,1%.

По пересмотренным данным, в октябре розничные продажи понизились на 0,2%, а не на 0,1%, как было объявлено ранее.

Объемы реализации в барах и ресторанах в ноябре выросли на 1,6%, в магазинах товаров для здоровья и косметики - на 0,9%, как и в мебельных магазинах. Продажи в магазинах одежды увеличились на 0,6%, в автомобильных дилерских центрах - на 0,5%, в продуктовых магазинах - на 0,2%.

Тем временем продажи топлива на АЗС упали на 2,9% в стоимостном выражении из-за подешевевшего бензина. Продажи в универмагах сократились на 0,2%, в магазинах электроники и бытовой техники - на 1,1%, в магазинах, продающих спортивные товары, музыкальные инструменты, книги и товары для хобби - на 0,4%.

Розничные продажи в США без учета автомобилей и автокомпонентов в прошлом месяце увеличились на 0,2%, показатель без учета машин и топлива повысился на 0,6%. Месяцем ранее первый показатель не изменился, второй вырос на 0,1%.

Общий объем розничных продаж в стране в ноябре увеличился на 4,1% относительно того же месяца прошлого года. В октябре рост составил 2,2% в годовом выражении.

На долю розничных продаж приходится около трети всех потребительских расходов, обеспечивающих в свою очередь 70% ВВП США.