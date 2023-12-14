Поиск
ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 16:50

Розничные продажи в США в ноябре неожиданно выросли на 0,3%

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Розничные продажи в США в ноябре повысились на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило Министерство торговли страны.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 0,1%.

По пересмотренным данным, в октябре розничные продажи понизились на 0,2%, а не на 0,1%, как было объявлено ранее.

Объемы реализации в барах и ресторанах в ноябре выросли на 1,6%, в магазинах товаров для здоровья и косметики - на 0,9%, как и в мебельных магазинах. Продажи в магазинах одежды увеличились на 0,6%, в автомобильных дилерских центрах - на 0,5%, в продуктовых магазинах - на 0,2%.

Тем временем продажи топлива на АЗС упали на 2,9% в стоимостном выражении из-за подешевевшего бензина. Продажи в универмагах сократились на 0,2%, в магазинах электроники и бытовой техники - на 1,1%, в магазинах, продающих спортивные товары, музыкальные инструменты, книги и товары для хобби - на 0,4%.

Розничные продажи в США без учета автомобилей и автокомпонентов в прошлом месяце увеличились на 0,2%, показатель без учета машин и топлива повысился на 0,6%. Месяцем ранее первый показатель не изменился, второй вырос на 0,1%.

Общий объем розничных продаж в стране в ноябре увеличился на 4,1% относительно того же месяца прошлого года. В октябре рост составил 2,2% в годовом выражении.

На долю розничных продаж приходится около трети всех потребительских расходов, обеспечивающих в свою очередь 70% ВВП США.

США Минторговли
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лагард заявила, что ЕЦБ пока не обсуждает снижение процентных ставок

Лагард заявила, что ЕЦБ пока не обсуждает снижение процентных ставок
Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин высказался за продление программы "Семейная ипотека"

Путин высказался за продление программы "Семейная ипотека"

"Норникель" завершил "переезд" Быстринского ГОКа в российскую юрисдикцию

Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин отметил, что рост реальных зарплат в РФ в 2023 году составит около 8%

Путин отметил, что рост реальных зарплат в РФ в 2023 году составит около 8%

МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2023 году до 2,27 млн б/с

Минсельхоз назвал два фактора роста цен на шоколад

Минсельхоз назвал два фактора роста цен на шоколад
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });