Розничные продажи в США в июне выросли хуже прогноза

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в США в июне выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их повышения на 0,5%.

Согласно пересмотренным данным, в мае розничные продажи в Штатах увеличились на 0,5%, а не 0,3%, как сообщалось ранее.

Розничные продажи в США без учета автомобилей в прошлом месяце повысились на 0,2%, без учета автомобилей и топлива - на 0,3%.

В мебельных магазинах реализация выросла на 1,4%, в магазинах одежды - на 0,6%, в точках общепита - на 0,1%, у автодилеров - на 0,3%. Продажи электроники и бытовой техники увеличились на 1,1%.

Между тем продажи в универмагах и реализация товаров для здоровья и ухода за собой снизились на 0,1%, продажи в магазинах строительных материалов и садового оборудования - на 1,2%, продажи на АЗС - на 1,4%, реализация спортивных товаров, товаров для хобби, книг и музыкальных инструментов - на 1%.

В годовом выражении розничные продажи в США в июне увеличились на 1,5% после подъема на пересмотренные 2% месяцем ранее.

На долю розничных продаж приходится около половины всех потребительских расходов, обеспечивающих, в свою очередь, 70% ВВП США.