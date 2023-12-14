Рубль в четверг укрепился к доллару и упал к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США немного понизился, евро, напротив, сильно вырос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль подешевел к бивалютной корзине в условиях более заметного ослабления в паре с евро и в ожидании пятничного заседания Банка России.

Курс доллара США составил 89,88 руб./$1 в 19:00, что на 13,75 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,8 руб./EUR1, подорожав на 1,75 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 71,19 копейки, до 93,89 руб. Курс китайского юаня вырос на 14,5 копейки - до 12,66 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал смешанную динамику к доллару и евро по итогам четверга, ориентируясь на падение доллара США к большинству мировых валют, в том числе, к евро, на рынке Forex после заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая сигнализировала о возможном начале смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в следующем году.

Кроме того, участники внутреннего валютного рынка закрывали позиции перед завтрашним заседанием Банка России и на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина на прошедшей в четверг в прямом эфире "Прямой линии", в ходе которой глава России подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы журналистов и жителей страны. Среди тем, которые непосредственно относятся к валютному рынку, Путин прокомментировал рост инфляции и высказался относительно обязательств продажи валютной выручки.

Введенные указом президента РФ в октябре требования об обязательной репатриации и продаже валютной выручки крупными российскими экспортерами – временные, отметил Путин.

"Кстати, указ, который был призван отрегулировать эту ситуацию с валютой (отчасти это и на курс влияет), конечно, он все-таки сыграл свою роль. Это связано с тем, что в прежние годы не нужно было никаких ограничений, потому что мы получали достаточно информации от тех стран, куда идет значительный объем нашего экспорта. Нам было понятно движение капитала. Теперь мы не получаем оттуда информации, они ее для нас закрыли, правительство и ЦБ не видят, что происходит с теми объемами средств, которые наши экспортеры получают от экспорта. У ЦБ и правительства возникло законное желание посмотреть, как рубли накапливаются, как они гуляют, куда, в каких объемах. В этом смысле элементы определенного контроля указ вводит. Но я исхожу из того, что все нормализуется, это носит временный характер", - сказал он.

Инфляция в России по итогам 2023 года может составить 7,5% или чуть больше - приблизится к 8%, сообщил президент РФ Владимир Путин. "К сожалению, у нас подросла инфляция. Это так. К концу года ожидается 7,5%, чуть, может быть, больше - к 8%", - сказал Путин.

Он отметил, что Центральный банк и правительство РФ принимают необходимые меры для сдерживания инфляции. "Мы можем еще об этом поговорить, я имею в виду поднятие ключевой ставки и некоторые другие меры, которые ЦБ и правительство принимают", - отметил президент. "Исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям (инфляции - ИФ)", - подчеркнул он.

Заседание совета директоров Банка России состоится в пятницу, 15 декабря, по его итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Большинство аналитиков ждет повышения ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу на 100 базисных пунктов (б.п.) – до 16% годовых. При этом несколько экономистов допускают и более широкий шаг повышения, часть экспертов не исключает меньшего шага повышения.

Альфа-банк подтверждает прогноз подъема ключевой ставки ЦБ РФ до 17% годовых в пятницу, 15 декабря 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков.

"Как сообщил Росстат, инфляция за период с 5 по 11 декабря ускорилась до 0,2% н/н с 0,12% неделей ранее. Рост цен остается сильным, и на конец 2023 года мы ожидаем, что инфляция составит 7,5-7,7% г/г. Таким образом, подтверждаем свой прогноз ключевой ставки Банка России на уровне 17% по итогам заседания 15 декабря", - указывают эксперты.

Большинство индикаторов указывают на рост ключевой ставки по итогам заседания ЦБ РФ в пятницу, 15 декабря 2023 года; наиболее вероятно ее повышение на 100 б.п. (до 16% годовых), считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

На наш взгляд, с учетом улучшений ожиданий по итоговому дефициту бюджета (Минфин ждет около 1% ВВП при консенсусе около 2%), повторять решение октября (повышение ключевой ставки на 200 б.п.) нет смысла. Ждем умеренного повышения ставки на 100 б.п. (до 16%). Полагаем, что этим действием ЦБ завершит цикл повышения ключевой ставки (в 1К24 сезонное охлаждение спроса и антиинфляционные меры правительства должны помочь жесткой ДКП стабилизировать инфляцию на уровне 8-8,5%)", - пишут аналитики ПСБ в обзоре.

Октябрьский прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2023 год составляет 7-7,5%. В 2024 году Банк России ожидает снижения инфляции до 4,0-4,5% (это регулятор считает возвращением к цели). Минэкономразвития в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 год - сразу до 7,5% с 5,3% в апрельской версии, а на 2024 год увеличило до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции в 2023 году составляет 7,7% (вырос с 7,2% по опросу в начале ноября), по инфляции в 2024 году - 5,2% (вырос с 5,1%).

Годовая инфляция, исходя из данных Росстата, на 11 декабря замедлилась до 7,04% с 7,48% на конец ноября, если ее высчитывать из недельной динамики (судя по оценкам годовой инфляции в релизах по итогам советов директоров, такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 7,47%, если высчитывать из среднесуточных данных за весь декабрь 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

На этой неделе внимание инвесторов приковано к заседаниям и других ведущих центробанков мира. В среду вечером итоги встречи руководства подвела ФРС США, американский ЦБ ожидаемо сохранил процентную ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых, максимальном уровне за 22 года.

При этом руководство Федрезерва дало прогноз, согласно которому в 2024 году она может быть понижена на 75 б.п.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что ЦБ, вероятно, завершил текущий цикл ужесточения политики. Он отметил, однако, что ФРС продолжает внимательно следить за инфляцией, которая не раз преподносила сюрпризы после пандемии COVID-19.

В четверг состоялись заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, при этом аналитики и экономисты не ожидали, что они предпримут какие-либо изменения в ДКП.

ЕЦБ оставил неизменными все три ключевые процентные ставки. Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

"Будущие решения ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это потребуется, на уровнях, ограничивающих экономическую активность", - отмечается в заявлении ЕЦБ.

ЕЦБ пока не обсуждает снижение ключевых процентных ставок, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

"Мы абсолютно не должны ослаблять бдительность", - сказала Лагард, отметив, что условий для снижения ставок в еврозоне на данный момент нет. "Мы вообще не обсуждали снижение ставок", - заявила она.

Банк Англии в четверг также сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, максимальном с 2008 года. Решение совпало с прогнозами рынка и было принято голосами шестерых из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), а трое выступили за ее подъем на 25 б.п.

Нефть прибавляет в цене более 3% на торгах в четверг на фоне ослабления доллара США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подорожали на 3,35% - до $76,75 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 3,41% и составили $71,83 за баррель.

Долларовый индекс DXY теряет 0,9% в четверг на итогах заседания ФРС, показавших неожиданно "голубиный" настрой руководителей американского ЦБ. Ослабление доллара повышает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Сигналы от ФРС привели к повышению аппетита к риску на мировых рынках, и трейдеры практически проигнорировали понижение Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза глобального спроса на нефть в 2023 году, отмечает Market Watch.

Комментарии аналитиков

"Рубль после негативного старта быстро восстановился, доллар в очередной раз обновил двухнедельный минимум, приблизившись к 89,3 руб. Слабость американской валюты у нас вызвана активным снижением на мировом рынке из-за мягкой позиции ФРС по итогам вчерашнего заседания. Ключевые валюты в паре с рублем удержались от пробоя самых низких с начала декабря уровней, достигнутых вчера. После кратковременного укрепления рубль стал слабеть и резко подешевел в начале основной сессии. Однако этот импульс не получил развития и вскоре почти полностью был нивелирован. К вечеру нисходящая динамика рубля возобновилась. Покупки иностранной валюты пока встречают достаточное предложение, обеспеченное большими обязательствами экспортеров по возврату и реализации валютной выручки. При этом спрос на инвалюту может увеличиваться из-за повышенных трат частного и государственного секторов, которые обычно приходятся на конец года", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Российская валюта в четверг стабилизировалось у отметки 90 по отношению к доллару США. На российском валютном рынке сохраняются предпосылки к укреплению рубля: нефть в последние два дня перешла к росту, американская валюта после пресс-конференции ФРС перешла к снижению на глобальном рынке, а уже завтра Банк России, вероятно, повысит процентную ставку. Среди стратегических позитивных факторов стоит отметить действие указа президента о репатриации выручки российскими экспортерами, жесткую монетарную политику ЦБ и предстоящее зеркалирование инвестиций из ФНБ", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

"В четверг, 14 декабря, российский рубль перешел к смешанным движениям. Рубль провел еще один торговый день с высокой волатильностью. Стоит отметить, что активность покупателей валюты возвращается. В то же время, приток валюты на рынок увеличивается - компании-экспортеры продают валютную выручку, чтобы реализовать свои обязательства в налоговый период", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 декабря на 21,85 копейки, до 89,6741 руб./$1, и увеличил курс евро на 78,77 копейки, до 97,7377 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг уменьшился на 20,48 копейки по отношению к среде и составил 89,6236 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 15,06 копейки и составил 89,7149 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 580,432 млн, из которых $487,966 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 092,466 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 71,58 копейки, до 97,6348 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 90,6 копейки, до 97,8476 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR764,654 млн, из которых EUR362,629 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR402,025 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 декабря поднялась на 16 базисных пунктов - до 15,16% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в четверг относительно среды на 1 базисный пункт - до 15,1% годовых, на 3 месяца - повысилась на 4 базисных пункта, до 13,95% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 11,74% годовых.