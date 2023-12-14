Итоги года с Владимиром Путиным. Основное

Президент России Владимир Путин во время программы "Итоги года" Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - "Прямая линия" с президентом РФ в этом году впервые была совмещена с большой пресс-конференцией, мероприятию дали название "Итоги года с Владимиром Путиным". В прошлом году ни "Прямая линия", ни большая пресс-конференция не проводились. "Интерфакс" собрал краткую выжимку из основного, что Владимир Путин сказал во время юбилейного, двадцатого, прямого эфира с гражданами.

Про СВО

Мир наступит тогда, когда Россия достигнет целей СВО, необходимости во второй волне мобилизации нет.

Группировка в зоне СВО насчитывает 617 тыс. человек, РФ улучшает свое положение по всей линии соприкосновения, необходимость выдавливать украинские войска с левой стороны Днепра сейчас отсутствует. Поставки дронов войскам увеличиваются.

Ситуацию с медкомиссией и льготами участников СВО проверят, проблема статуса и прав бойцов ЧВК будет решена.

Социально-экономическое

Инфляция по итогам 2023 года может составить 7,5-8%, прогноз по росту ВВП - 3,5%, рост реальных зарплат в РФ за год составит около 8%.

На развитие новых российских территорий ежегодно выделяется более 1 трлн рублей, льготную ипотеку там надо распространить и на вторичное жилье. Программа семейной ипотеки в РФ должна быть продлена.

В вопросе о возможности запрета абортов необходимо действовать очень аккуратно, права и свободы женщин должны соблюдаться.

Дума снова обсудит сроки за экономические преступления. "Плоские", то есть не меняющиеся в течение года, тарифы "Аэрофлота" будут продлены. Создание в городе Шебекино Белгородской области особой экономической зоны надо поддержать.

Рост цен на яйца и куриное мясо объясняется сбоем в работе правительства. Дефицит вакцины от кори и краснухи обусловлен техническим сбоем и связан с нехваткой яиц. Сбор зерна в РФ в этом году в чистом весе составит более 146 млн тонн.

Международное

Россия готова к восстановлению отношений с США, но условий для этого пока нет. "Северный поток" взорвали американцы или кто-то "с их подачи". Возможно, удастся договориться с США об обмене заключенными.

Россия предлагала открыть полевой госпиталь в секторе Газа, но Израиль это не поддержал.

Прекращение членства Армении в СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ вряд ли отвечает ее интересам. Членство Молдавии в СНГ не представляет большой ценности для РФ.

Путин может посетить Турцию в начале 2024 года. Президент Франции прекратил с отношения с РФ, но Путин готов к контактам ним.

Разное

Решение об участии россиян в ОИ должно быть взвешенным. Возможность возобновления работы аэропорта Краснодара надо еще раз проанализировать. Самый дорогой подарок - это дети, но в целом приятнее делать подарки, а не получать их.