Британский регулятор временно разрешил платежи через Сбер и банк, который может попасть под санкции

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) британского Минфина выдало лицензию, которая, в частности, позволяет проводить через Сбербанк или принимать от него платежи, за исключением платежей в фунтах стерлингов, следует из сообщения британского регулятора.

Лицензия действует всего неделю – с полуночи 15 декабря до 23:59 22 декабря 2023 года.

В ней есть еще один пункт, который OFSI подробно не расшифровывает: лицензия разрешает платежи через "вновь подпавший под санкции банк" – финансовую организацию, которая может оказаться под "российскими" санкциями в период с 13 декабря.

Из текста лицензии нельзя заключить, имеется ли в виду какой-то конкретный банк, санкции в отношении которого планируется ввести в ближайшие дни (13-14 декабря российские кредитные организации в список не добавлялись - ИФ), или этот пункт документа носит условный характер.

Запрет на корреспондентские счета и клиринг в фунтах стерлингов в отношении Сбербанка Великобритания ввела с 1 марта 2022 года, полноценные блокирующие санкции – спустя месяц, с 6 апреля.

У Сбербанка есть "дочка" в Великобритании – Sberbank CIB (UK) Ltd, она находится под внешним управлением. Летом 2023 года OFSI отклонило предложение о взаимозачете обязательств Сбербанка с его британской "дочкой". Чистые обязательства британского Sberbank CIB перед Сбербанком составляют $95 млн. У материнского банка находятся денежные средства британского подразделения на $107 млн. Они и являлись предметом предложения о взаимозачете обязательств. Эти средства не могут быть возвращены Sberbank CIB из-за существующих санкций.

Sberbank CIB сейчас находится в процессе сворачивания операций, в нем введена специальная администрация.