Великобритания ввела санкции против Новикомбанка

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции против Новикомбанка, говорится в сообщении Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI).

Блокировка активов и другие ограничительные меры в отношении кредитной организации, подконтрольной "Ростеху", вступают в силу с пятницы.

Одновременно OFSI обновила формулировку уже действующих санкций в отношении целой группы российских банков, прописав там запрет на корреспондентские отношения с ними.

Ранее на этой неделе OFSI выдала лицензию, которая позволяет проводить через Сбербанк или принимать от него платежи, за исключением платежей в фунтах стерлингов. Лицензия действует всего неделю - с полуночи 15 декабря до 23:59 22 декабря 2023 года.

В ней есть еще один пункт, который OFSI подробно не расшифровывала: лицензия разрешает платежи через "вновь подпавший под санкции банк" - финансовую организацию, которая может оказаться под "российскими" санкциями в период с 13 декабря.