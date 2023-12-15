Нефть Brent подорожала до $76,96 за баррель

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают повышаться в пятницу после подъема на 3% по итогам предыдущих торгов и завершают в плюсе первую неделю из последних восьми.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $76,96 за баррель, что на $0,35 (0,46%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов увеличилась на $2,35 (3,2%), до $76,61 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,31 (0,43%), до $71,89 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $2,11 (3%), до $71,58 за баррель.

На этой неделе Brent подорожала почти на 2%, WTI - на 0,9%.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказало существенное ослабление доллара США на ожиданиях резкого снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в следующем году.

Ослабление доллара повышает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Сигналы от ФРС привели к повышению аппетита к риску на мировых рынках, и трейдеры практически проигнорировали понижение Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза глобального спроса на нефть в 2023 году, отмечает Market Watch.

После долгого снижения котировок трейдеры начали закрывать "короткие" позиции, и это поддержало рост рынка, говорит Оле Хансен, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в Saxo Bank. "Падение цен на нефть, которое, как считают в ОПЕК, было вызвано преувеличенными опасениями в отношении перспектив спроса, стало ключевым фактором, позволившим ФРС дать сигнал о том, что цикл ужесточения политики завершен", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Большинство руководителей ФРС ожидает трех снижений ставки в следующем году, и "эти ожидания толкают вверх как фондовые, так и сырьевые рынки", говорит эксперт.