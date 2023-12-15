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Brent подорожала до $76,92 за баррель

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в пятницу и завершают в плюсе первую неделю из последних восьми.

К 14:25 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,31 (0,4%), до $76,92 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,35 (0,49%), до $71,93 за баррель.

С начала недели цена Brent выросла на 1,6%, WTI - на 1,1%.

Поддержку рынку оказало существенное ослабление доллара США. Долларовый индекс DXY потерял около 2% на этой неделе на ожиданиях резкого снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в 2024 году. Медианный прогноз руководителей американского ЦБ, опубликованный по итогам прошедшего на этой неделе заседания, показал, что ставка может быть уменьшена на 75 базисных пунктов в предстоящем году. В пятницу DXY прибавляет менее 0,1%.

Незадолго до заседания ФРС цены на нефть опустились до минимумов с июня в связи с опасениями снижения спроса, а также сигналами наращивания добычи странами, не входящими в ОПЕК+, в том числе США. Скептицизм инвесторов в отношении способности всех стран ОПЕК выполнять договоренности о сокращении добычи также ограничивал нефтяной рынок.

"Падение цен на нефть, которое, как считают в ОПЕК, было вызвано преувеличенными опасениями в отношении перспектив спроса, стало ключевым фактором, позволившим ФРС дать сигнал о том, что цикл ужесточения политики завершен", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Большинство руководителей американского ЦБ ожидает трех снижений ставки в следующем году, и "эти ожидания толкают вверх как фондовые, так и сырьевые рынки", говорит эксперт.

Brent WTI ОПЕК ФРС США
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