Экспорт из РФ за 10 месяцев упал на 28,8%

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Экспорт товаров из РФ в январе-октябре 2023 года сократился относительно аналогичного периода 2022 года на 28,8% и составил $351,1 млрд ($493,1 млрд в январе-октябре 2022 года). Об этом говорится в материалах ФТС, опубликованных на сайте таможенной службы.

Импорт за тот же период вырос на 15,6%, достигнув $235,5 млрд ($203,7 млрд в январе-октябре 2022 года).

Объем внешней торговли в январе-октябре 2023 года составил $586,6 млрд против $696,8 млрд за аналогичный период годом ранее (снижение на 15,8%).

Положительное внешнеторговое сальдо РФ по итогам января-октября 2023 года, как следует из данных ФТС, сократилось в 2,5 раза по сравнению с январем-октябрем 2022 года и составило $115,6 млрд (годом ранее – $289,4 млрд).