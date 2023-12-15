Индекс потребдоверия в Великобритании в декабре достиг максимума за 3 месяца

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в Великобритании в декабре поднялся до самой высокой отметки за последние три месяца.

Значение показателя поднялось до минус 22 пунктов по сравнению с минус 24 пунктами в ноябре, сообщается в отчете GfK NOP Ltd.

Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics и FactSet.

Для сравнения: в декабре 2022 года индикатор находился на отметке минус 42 пункта.

Все пять составляющих индекса доверия в текущем месяце выросли по сравнению с ноябрем.

В том числе подындекс ожиданий потребителей в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев повысился до минус 2 пунктов с минус 3 пунктов. Индикатор оценки британцами общей экономической ситуации на год вперед увеличился до минус 25 пунктов против минус 26 пунктов в ноябре.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, в декабре достиг минус 23 пунктов по сравнению с минус 24 пункта месяцем ранее.

"Несмотря на замедление экономического роста, процентных ставок на 15-летнем максимуме и повышения цен, индекс потребительского доверия показал сдержанное улучшение в этом месяце", - заявил директор по клиентским стратегиям GfK Джо Стейтон, слова которого приводятся в сообщении.

В исследовании GfK, проведенном с 29 ноября по 8 декабря, приняли участие свыше 2 тыс. британцев не моложе 16 лет.

Среднее значение индекса доверия за период с 1981 года по 2023 год составляет минус 10,7 пункта. Рекордный уровень в 10 пунктов был достигнут в июне 1987 года. Самое низкое значение показателя было зафиксировано в сентябре 2022 года – минус 49 пунктов.