Индекс потребдоверия в Великобритании в марте не изменился

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Великобритании в марте индекс потребительского доверия остался на уровне февраля - минус 21 пункт, сообщается в отчете GfK NOP Ltd. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до минус 19 пунктов, по данным Trading Economics.

В марте 2023 года индикатор находился на отметке минус 36 пунктов.

Три из пяти составляющих индекса доверия в текущем месяце выросли по сравнению с февралем.

Подындекс оценки потребителями своей финансовой ситуации за последний год в марте увеличился до минус 13 пунктов с минус 14 пунктов месяцем ранее. В марте прошлого года он составлял минус 26 пунктов.

Индикатор ожиданий в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев поднялся до 2 пунктов с нуля. Год назад его значение составляло минус 21 пункт.

Как отметил директор по клиентским стратегиям GfK Джо Стейтон, это самый высокий уровень данного подындекса с декабря 2021 года.

"Это отрадная новость, учитывая проблемы, с которыми сталкиваются британцы, связанные с повышением налогов, затрат на топливо и коммунальные услуги, что сводит на нет любое увеличение заработной платы или других доходов", - добавил он.

Подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации за последний год уменьшился до минус 45 пунктов против минус 43 пункта в феврале. При этом оценка британцами общей экономической ситуации в стране в следующие 12 месяцев повысилась до минус 23 пунктов с минус 24 пунктов. В марте 2023 года первый показатель составлял минус 62 пункта, второй - минус 40 пунктов.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, в этом месяце упал до минус 27 пунктов по сравнению с минус 25 пунктов в феврале. Год назад он находился на отметке минус 33 пункта.

Среднее значение индекса доверия за период с 1981 года по 2024 год составляет минус 10,8 пункта. Рекордный уровень в 10 пунктов был достигнут в июне 1987 года. Самое низкое значение показателя было зафиксировано в сентябре 2022 года - минус 49 пунктов.