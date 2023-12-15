Акционеры "ФосАгро" одобрили промежуточные дивиденды в 291 руб. на акцию

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры "ФосАгро" на внеочередном собрании 14 декабря одобрили решение выплатить промежуточные дивиденды в 291 рубль на акцию, сообщила компания.

Общая сумма выплат составит 37,7 млрд руб. - на уровне 100% скорректированного свободного денежного потока (FCF) компании за II и III кварталы.

Реестр для получения дивидендов закроется 25 декабря 2023 года.

Как сообщалось, на внеочередном собрании 30 сентября акционеры "ФосАгро" не приняли решение о выплате промежуточных дивидендов по итогам II квартала (рекомендованный размер - 126 руб. на акцию). В ноябре по итогам рассмотрения отчетности за девять месяцев совет директоров компании рекомендовал дивиденды сразу за два прошедших квартала.

За I квартал этого года "ФосАгро" выплатила 264 рубля на акцию, всего - 34,2 млрд рублей, что составило почти 80% FCF компании за этот период.

Семья Гурьевых через траст и напрямую владеет 48,48% акций "ФосАгро". Еще 20,6% акций "ФосАгро" принадлежит Татьяне Литвиненко (по открытым данным, она является супругой ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко). Free float составляет 30,9%.