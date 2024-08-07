СД "ФосАгро" рекомендовал промежуточные дивиденды в 117 руб. на акцию

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "ФосАгро", обсудив финрезультаты за I полугодие, рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в 117 рублей на акцию, сообщила компания.

В качестве даты закрытия реестра для получения выплат рекомендовано установить 22 сентября.

Внеочередное собрание акционеров, которое рассмотрит вопрос о дивидендах, пройдет 11 сентября.

Общая сумма выплат составит 15,15 млрд рублей.

Рекомендованный размер дивидендов оказался ближе к нижней границе ожиданий аналитиков. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики шести инвесткомпаний прогнозировали, что промежуточные дивиденды "ФосАгро" по итогам II квартала могут составить от 97 до 200 рублей на акцию.

В июне акционеры "ФосАгро" одобрили выплату дивидендов по результатам 2023 года и I квартала 2024 года в размере 309 рублей на акцию, всего - 40 млрд рублей.

Согласно дивидендной политике, при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х "ФосАгро" выплачивает акционерам более 75% свободного денежного потока (FCF), от 1 до 1,5х - 50-75% FCF, выше 1,5х - менее 50% FCF. Нижний порог для дивидендов - 50% от скорректированной чистой прибыли.

Уставный капитал "ФосАгро" разделен на 129 млн 500 тыс. обыкновенных акций номиналом 2,5 руб.

Семья Гурьевых через траст и напрямую владеет 48,48% акций "ФосАгро". Еще 20,6% акций "ФосАгро" принадлежит Татьяне Литвиненко (по открытым данным, она является супругой ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко). Free float составляет 30,9%.