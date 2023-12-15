Акционеры Etalon Group утвердили редомициляцию с Кипра в российский САР

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры Etalon Group на внеочередном собрании акционеров в пятницу приняли решение о редомициляции компании с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский (Калининградская область), говорится в сообщении компании.

При этом компания будет зарегистрирована в качестве правопреемника в форме международного публичного акционерного общества (МКПАО) и изменит название на "Эталон Груп".

Головной офис компании в САР будет создан не позднее 9 месяцев со дня принятия решения.

В ходе собрания генеральным директором МКПАО назначен Сергей Егоров, а аудитором компании до следующего годового собрания акционеров – NSP Sagehill Partners Ltd.

Кроме того, с даты регистрации МКПАО "Эталон Груп" в его совет директоров войдут 5 человек: Егоров, Геннадий Щербина, Виталий Пыльцов, Александр Волошин и Марина Оглоблина.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Земельный банк группы превышает 6,6 млн кв. метров.

По состоянию на конец мая 2023 года крупнейшим акционером Etalon Group являлась АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%. Более свежих данных компания пока не публиковала.