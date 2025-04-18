Etalon получил разрешение регистратора Кипра на редомициляцию в российский САР

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group получил официальное согласие регистратора Кипра на продолжение деятельности компании за пределами республики в рамках редомициляции в Россию, сообщает пресс-служба девелопера.

Компания предоставила комплект документов на регистрацию в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области.

Как сообщалось, компания будет зарегистрирована в качестве правопреемника в форме МКПАО и изменит название с Etalon Group PLC на "Эталон Груп".

"Далее управляющая компания САР рассматривает полученные документы и передает их в Банк России для целей регистрации выпуска акций МКПАО, после чего российский регистрирующий орган осуществляет государственную регистрацию МКПАО в России. В соответствии с положениями применимого законодательства, указанные шаги должны быть завершены в течение 35 рабочих дней", - говорится в сообщении.

После регистрации МКПАО российский регистратор начнет вести реестр акционеров. В списке ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на Московской бирже, произойдет замена GDR Etalon Group PLC на акции МКПАО "Эталон Груп", а также GDR будут конвертированы в акции МКПАО.

В 2022 году Etalon Group сообщала о возникновении сложностей c распределением дивидендов в связи с нарушением транзакций в цепочке "Национальный расчетный депозитарий", Euroclear и Clearstream. Тогда компания планировала разрешить проблему до конца того же года.

Акционеры компании в декабре 2023 года приняли решение о ее редомициляции с Кипра в российский САР. CFO группы Илья Косолапов в интервью "Интерфаксу" сообщал, что редомициляция обеспечит необходимую техническую возможность для выплаты дивидендов всем акционерам.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Согласно консолидированной финансовой отчетности группы за 2024 год, крупнейшим акционером Etalon Group на конец прошлого года являлась АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%.