Банки РФ смогут пополнить капитал из прибыли-2023 на 1-1,5 трлн руб.

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Банки РФ могут направить в капитал из прибыли 2023 года порядка 1-1,5 трлн рублей, что обеспечит прирост кредитования экономики, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Учитывая, что многие банки у нас являются государственными, то есть они платят дивиденды (все банки платят налоги и дивиденды), по нашим оценкам, за этот год банки могут внести в бюджет почти триллион рублей. Это тоже может расходоваться и на соответствующие бюджетные расходы, и социальные расходы, и на поддержку экономики. И даже после выплаты дивидендов у банков прибыль, которая может пойти в капитал, будет существенной. Мы ожидаем, что это где-то 1-1,5 трлн рублей, и это даст возможность банкам продолжать кредитование экономики в следующем году", - заявила Набиуллина.

По оценке ЦБ, кредитный портфель банков в 2024 году может вырасти на 5-10%, при этом прибыль составит 3,2-3,4 трлн рублей.