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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Набиуллина заявила, что прибыль банков РФ в 2024 г. может превысить 2 трлн руб.

За 11 месяцев 2023 года банковский сектор уже заработал 3,2 трлн руб.

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российские банки в 2024 году могут заработать прибыль в размере чуть больше 2 трлн рублей после рекордного результата в 2023 году, заявила в интервью РБК председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы ожидаем, пока оценочно, что прибыль банковского сектора в следующем году будет чуть больше 2 трлн рублей. Из-за высоких ставок их маржа может немного сократиться, тем более, что высокие ставки быстрее переносятся на сторону депозитов, чем на сторону заемщиков и кредиторов. Но все-таки экономическая активность развивается, (наблюдаются) положительные темпы роста, у них будет возможность зарабатывать прибыль", - сказала она.

За 11 месяцев этого года банковский сектор уже заработал 3,2 трлн рублей, однако доход будет ниже примерно на 0,3 трлн рублей из-за отрицательной переоценки ОФЗ через капитал, минуя прибыль, отмечал ЦБ РФ.

ЦБ в аналитическом обзоре в начале декабря прогнозировал, что прибыль банков по итогам 2024 года может составить в диапазоне 2,1-2,6 трлн рублей.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
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