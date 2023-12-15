Экспорт химической продукции из РФ за 10 месяцев снизился на 36,7%

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Экспорт химической продукции и каучуков из РФ в январе-октябре 2023 года сократился относительно аналогичного периода 2022 года на 36,7% и составил $22,2 млрд. Об этом говорится в материалах ФТС, опубликованных на сайте таможенной службы.

Ранее сообщалось, что экспорт за 9 месяцев составил $20,2 млрд. Таким образом, в октябре за рубеж направлено продукции на $2 млрд.

Импорт продукции химпрома за 10 месяцев вырос на 1,2% до $46,6 млрд. Этот же показатель в январе-сентябре составлял $42,1 млрд, соответственно, в октябре объем импорта продукции в денежном выражении составил $4,5 млрд.

Речь идет о товарах под кодами 28-40 товарной номенклатуры ВЭД. К ним относятся, в частности, продукты неорганической и органической химии, фармацевтическая продукция, удобрения, красители, эфирные масла и резиноиды, парфюмерия, моющие средства, смазочные материалы, клеи, взрывчатые вещества, фото- и кинотовары, прочие химические продукты, а также пластмассы, каучук, резина и изделия из них.