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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Россия сократила экспорт химической продукции за 11 месяцев 2023 года на 34,1%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Экспорт химической продукции и каучуков из России в январе-ноябре 2023 года сократился в годовом измерении на 34,1% и составил $24,9 млрд, говорится в материалах ФТС на сайте службы.

Ранее сообщалось, что экспорт за 10 месяцев составил $22,2 млрд. Таким образом, в ноябре за рубеж направлено продукции на $2,7 млрд - как и в ноябре 2022 года.

Импорт продукции химпрома за 11 месяцев снизился на 1,2%, до $51 млрд. Этот же показатель в январе-октябре составлял $46,6 млрд, соответственно, в ноябре объем ввозимой продукции в денежном выражении составил $4,4 млрд. Это на 21,4% меньше показателя ноября 2022 года ($5,6 млрд).

Речь идет о товарах под кодами 28-40 товарной номенклатуры ВЭД. К ним относятся, в частности, продукты неорганической и органической химии, фармацевтическая продукция, удобрения, красители, эфирные масла и резиноиды, парфюмерия, моющие средства, смазочные материалы, клеи, взрывчатые вещества, фото- и кинотовары, прочие химические продукты, а также пластмассы, каучук, резина и изделия из них.

ФТС
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