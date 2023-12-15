Рубль в пятницу почти не изменился к бивалютной корзине

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США подрос, евро, напротив, понизился на Московской бирже по итогам пятницы. Рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне ожидаемого решения Банка России повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 16%, и перед выходными днями.

Курс доллара США составил 90,28 руб./$1 в 19:00, что на 40 копеек выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,63 руб./EUR1, подешевев на 17,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 14,13 копейки, до 94,03 руб. Курс китайского юаня снизился на 1,15 копейки - до 12,64 руб.ч

Решение ЦБ РФ по ключевой ставке

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги пятницы смешанной динамикой к основным валютам после довольно волатильной сессии. Влияние на участников рынка оказали результаты заседания Банка России по ключевой ставке, а также заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о дальнейших действиях регулятора относительно денежно-кредитной политики (ДКП) и в рамках бюджетного правила. Так, она не исключила скорого завершения цикла ужесточения ДКП и сообщила, что Банк России в случае поддержания цены на нефть на текущем уровне, вероятнее всего, будет продавать валюту в 2024 году.

Банк России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п. - до 16%. Большинство аналитиков прогнозировало повышение ставки ЦБ РФ именно на 100 б.п. При этом лишь несколько экономистов допускало и более широкий шаг повышения, часть экспертов, напротив, не исключала меньшего шага повышения.

ЦБ не стал менять прогноз по инфляции на 2023 г. (7-7,5%), при этом отметил, что годовой показатель "ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона". При этом рост ВВП, по оценке ЦБ, сложится выше октябрьского прогноза (2,2-2,7%) и превысит 3%. "Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре", - отмечено в заявлении.

Повысив ключевую ставку на 100 б.п., ЦБ сохранил в заявлении по итогам совета директоров нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в заявлении. Такая же формулировка была в октябрьском релизе, когда ЦБ, повысив ставку сразу на 200 б.п., убрал ястребиный сигнал.

В декабрьском пресс-релизе также осталась фраза о необходимости поддержания жесткой политики для того, чтобы вернуть инфляцию к таргету ЦБ.

"Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - сказано в релизе.

ЦБ близок к завершению цикла повышения ключевой ставки, но пока не будет устойчивой тенденции замедления роста цен и инфляционных ожиданий, ставка будет оставаться высокой, заявила глава Банка России на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"О перспективах нашей политики. Банк России будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце следующего года. Пока мы не увидим, что складывается устойчивая тенденция к замедлению роста цен и к снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется", - сказала она.

"Если исходить из нашего базового сценария, да, мы действительно близки к завершению цикла повышения ставки, но во многом все будет зависеть от ситуации - что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции. Конкретные решения по ставкам мы будем принимать, исходя из поступающих новых данных и из уточнения нашего прогноза. Напомню, что следующее заседание - опорное (16 февраля - ИФ), когда мы будем обновлять наш прогноз", - отметила Набиуллина.

Банк России в случае поддержания цены на нефть на текущем уровне, вероятнее всего, будет продавать валюту в 2024 году, кроме того, сообщила председатель ЦБ.

"По поводу того, что будет происходить с нашими операциями на валютном рынке, мы действительно рассказали, как мы будем зеркалировать бюджетные операции, и много будет зависеть от цен на нефть. При текущей цене, если брать текущую цену на нефть, то, скорее всего, мы будем продавать валюту, то есть это будет при прочих равных поддерживать курс национальной валюты", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Комментарии аналитиков

"Российская валюта сегодня показала слабость, несмотря на решение ЦБ повысить ключевую ставку на 1 п.п., до 16%. Участники рынка могут воспринимать уровень ниже 90 рублей за доллар как хорошую точку для покупок валюты в преддверии длинных новогодних выходных. Помимо этого, нефть марки Brent под конец торговой сессии не смогла удержаться выше $77 за баррель, вновь опустившись к отметке $75. Расхождение движений в нефтяных котировках и в рубле последнее время вызывает вопросы, что также подталкивает участников рынков к покупкам валюты", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль в начале торгов резко подешевел, но вскоре стал быстро возвращать утраченные позиции. Восходящее движение выглядело неустойчивым: периодически происходили заметные просадки курса рубля, но они быстро выкупались. К вечеру российская валюта растеряла основные достижения пятницы. Поддержку рублю оказывали ожидания очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Правда, его размер оказался в рамках консенсус-прогноза, к тому же регулятор сохранил нейтральную формулировку относительно вероятной дальнейшей монетарной политики. В результате рубль отреагировал на решение Банка России кратковременным коррекционным ослаблением, после чего в очередной раз обновил вершину сессии, но вскоре вновь сдал позиции", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Российская валюта по итогам недели укрепилась, завершила торги вблизи 90 руб. по отношению к доллару. Главным событием недели стало заседание ЦБ и решение по ключевой ставке. Банк России повысил ее на 1 п.п. Решение было обусловлено высокой потребительской инфляцией и желанием регулятора более высокими темпами вернуть инфляцию к таргету в 4%, чтобы повышенные инфляционные ожидания не укрепились. Помимо ужесточения монетарной политики Банком России, рубль также поддерживали растущая нефть, снижающийся доллар США на фоне итогов заседания ФРС, а также приближающийся налоговый период, который обеспечил приток иностранной валюты", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

Цены на нефть

Цены на нефть начали снижаться вечером в пятницу, нивелируя рост с начала недели.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 составляет $76,24 за баррель, что на 0,24% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,52%, до $71,2 за баррель.

Цены на нефть росли в последние дни на фоне ослабления доллара США, вызванного ожиданиями снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в 2024 году. Медианный прогноз руководителей американского ЦБ, опубликованный по итогам прошедшего на этой неделе заседания, показал, что ставка может быть уменьшена на 75 базисных пунктов в предстоящем году.

Однако в пятницу глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что Федрезерв в данный момент даже не обсуждает вопрос снижения процентных ставок. "На самом деле сейчас мы не говорим про снижение ставки, - сказал Уильямс в интервью CNBC. - Мы сфокусированы на том, достигла ли денежно-кредитная политика достаточно ограничительного уровня, чтобы обеспечить возврат инфляции к 2%. Это главный вопрос для нас".

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 2,25 копейки, до 89,6966 руб./$1, и увеличил курс евро на 68,09 копейки, до 98,4186 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу поднялся на 10,01 копейки по отношению к четвергу и составил 89,7237 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 подрос на 7,43 копейки и составил 89,7892 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 776,139 млн, из которых $487,008 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 289,131 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 86,48 копейки, до 98,4996 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 67,63 копейки, до 98,524 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 324,174 млн, из которых EUR732,057 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR592,117 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 14 декабря поднялась на 23 базисных пункта - до 15,39% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в пятницу относительно четверга на 2 базисных пункта - до 15,03% годовых, на 3 месяца - повысилась на 4 базисных пункта, до 13,99% годовых, на 6 месяцев - увеличилась также на 4 базисных пункта, до 11,78% годовых.