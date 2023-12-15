Банк России повысил ключевую ставку до 16%

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16% годовых, говорится в сообщении регулятора.

"Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре", - отмечается в сообщении.

ЦБ РФ фиксирует признаки замедления активности в отдельных сегментах кредитного рынка, однако общие темпы роста кредитования по-прежнему остаются высокими. "Повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий. Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - отмечает регулятор.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в пресс-релизе.

Решение ЦБ РФ о повышении ставки до 16% совпало с прогнозами большинства аналитиков.

ЦБ, повысив ставку в октябре сразу на 200 б.п. - до 15%, убрал направленный сигнал из заявления - он из умеренно жесткого стал нейтральным.

15 сентября было принято решение о повышении ключевой ставки на 100 б.п. - до 13%.

Ранее, 15 августа совет директоров Банка России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов (б.п.) - до 12% годовых. Мера была принята с целью ограничения рисков для ценовой стабильности, пояснял регулятор.

До этого 21 июля ключевая ставка была повышена на 100 базисных пунктов - до 8,5% годовых. Тогда решение о повышении ставки было принято впервые с февраля 2022 года, когда рост произошел с 9,5% до 20%. После, вплоть до сентября, принимались решения либо о снижении, либо о сохранении ставки, а с сентября она оставалась на уровне 7,5% годовых.