"Русал" попросил отменить экспортную пошлину для двух заводов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - "Русал" обратился в правительство с просьбой отменить экспортную пошлину для продукции Тайшетского и Богучанского заводов, пишет газета "Коммерсантъ".

Минпромторг прорабатывает целесообразность такой меры поддержки, подтвердил "Интерфаксу" замглавы ведомства Виктор Евтухов.

По его словам, запрос объясняется тем, что себестоимость "Русала" превысила цену алюминия на LME, а также двойной нагрузкой, которая падает на компанию в связи с переориентацией экспорта в Китай и Индию, где есть свои ввозные пошлины (порядка 7% и 7,5%, соответственно).

Из-за этого (и ради сохранения внутренней переработки) ранее была отменена экспортная пошлина в отношении продукции высоких переделов из алюминия и меди, напомнил замминистра.

Представитель "Русала" заявил, что "в условиях неблагоприятной конъюнктуры, когда биржевые цены на алюминий упали на 40% по сравнению с пиками 2022 года, эта инициатива поможет поддержать стабильность предприятий и рабочие места в отрасли".

"Русал" реализует "стратегические для страны масштабные инвестиционные проекты экологической модернизации предприятий в Братске, Иркутске, Красноярске и Новокузнецке, а также проект по обеспечению сырьевого суверенитета для алюминиевой отрасли России – строительство глиноземного завода в Ленинградской области", отметил Евтухов. Общий объем инвестиций – более 980 млрд рублей.

Евтухов также сообщил, что Минпромторг считает необходимым отмену ввозных пошлин на материалы для производства алюминия. Это способствует снижению себестоимости его выпуска.

"Мы понимаем, что отмена экспортной пошлины на первичный алюминий для двух алюминиевых заводов, а также обнуление ввозных таможенных пошлин на материалы для производства алюминия, возможно, приведут к выпадению определенной части доходов бюджета. Но в долгосрочной перспективе не менее важно поддержать стратегическую отрасль и ее предприятия, серьезно инвестирующие в модернизацию производств, а также исправно несущие социальную градообразующую и регионообразующую нагрузку", - заключил Евтухов.

Ранее о негативном влиянии курсовых пошлин заявила Алюминиевая ассоциация.

Курсовая пошлина, по оценкам аналитиков, лишит "Русал" от четверти до трети EBITDA, увеличив соотношение чистого долга к EBITDA до 13-14x. Это происходит на фоне роста capex "Русала" (за прошлый год он достиг $1,24 млрд, вырос на 4%).

На Тайшетский и Богучанский заводы приходится порядка 10% выпуска алюминия "Русала".