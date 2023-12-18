Шохин сообщил о приостановке ряда проектов по СЗПК из-за "курсовой пошлины"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обсуждает с правительством включение в стабилизационную оговорку в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) экспортных пошлин.

Как сообщил президент бизнес-объединения Александр Шохин, некоторые компании приостановили вложения в рамках этого механизма после введения с 1 октября 2023 года привязанной к курсу доллара экспортной пошлины на широких круг несырьевых товаров.

"В СЗПК нет стабилизационной оговорки по экспортным пошлинам. А сейчас после октябрьского повышения экспортной пошлины многие компании на hold поставили свои проекты, которые входят в СЗПК, в соглашения в эти, потому что очень существенно поменялась фискальная нагрузка. Мы поэтому сейчас пытаемся убедить правительство в поправках в законодательство о СЗПК все-таки стабилизационную оговорку распространить на всю фискальную нагрузку", - сказал глава РСПП.

"Минфин, правда, сопротивляется - говорит, что не для того мы не включили когда-то это, чтобы сейчас идти навстречу. А это очень важный момент - предсказуемость и определенность. А поскольку сейчас мы вовлечены в электоральный процесс все, бизнес хотел бы, чтобы нас услышали", - добавил Шохин.

Он отметил, что предложения бизнеса касаются не только пошлин, но и в целом формирования более предсказуемой фискальной политики. "На 2024 год нам Минфин и правительство обещают сохранить базовые принципы налоговой политики. Но кроме налоговой политики есть еще и более широкое понятие - фискальная политика. Тот же пример с экспортными пошлинами показывает, что обещания правительства не менять налоговую политику в некотором смысле, скажем так, условно, потому что можно через те же экспортные пошлины очень серьезно нагрузку повысить", - пояснил он, напомнив, что РСПП предлагает повысить налог на прибыль и отказаться от разовых фискальных решений.

Ранее Шохин упоминал, что для многих компаний введение "курсовой" экспортной пошлины оказалось равнозначным двузначному увеличению налога на прибыль.