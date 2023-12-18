"Ростсельмаш" вложит 1 млрд руб. в создание испытательного полигона для техники

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - "Ростсельмаш" планирует построить испытательный полигон для аграрных машин и дорожно-строительной техники в Таганроге (Ростовская область), сообщила пресс-служба компании.

Объем инвестиций составляет 1 млрд рублей. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, срок реализации проекта - 2024 год.

Объект, под который выделено 14 га, возводится на землях нового завода сельскохозяйственной техники компании. Вся территория будет поделена на два сегмента: испытательные треки и участок для функциональных испытаний дорожно-строительной техники.

В настоящее время в Таганроге идет заливка бетонного дорожного полотна будущих треков, на них будут проводиться испытания основной и вспомогательной тормозных систем, испытания на вибрацию. По данным пресс-службы, под них предназначены внешняя дорога трека длиной 800 метров и горка со спусками, имеющими различный уклон. Для ресурсных испытаний будут выстроены 3 кольцевых трека с несколькими вариантами сменных препятствий.

"Данный полигон станет первым в нашей стране и в Европе подобным многофункциональным объектом для тестирования разноплановой техники: комбайнов, тракторов, телескопических и фронтальных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков, гусеничных экскаваторов и других дорожно-строительных машин", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Ростсельмаша" Валерия Мальцева.

Группа "Ростсельмаш" находится под контролем президента Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш) Константина Бабкина и его партнеров Юрия Рязанова и Дмитрия Удраса, объединяет одноименный комбайновый завод и 12 других предприятий. Продуктовая линейка группы включает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.