"Ростсельмаш" в 2023 году увеличил производство на 40%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - "Ростсельмаш" в 2023 году увеличил объем производства более чем на 40%, до 7,5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

По его словам, объем отгрузки готовой продукции также вырос на 40%.

"В части экспортных отгрузок компания "Ростсельмаш" в условиях изменения логистических маршрутов и сокращения числа стран присутствия увеличила почти в 1,3 раза объем поставок продукции на экспорт в дружественные страны", - сказал замгубернатора.

Группа "Ростсельмаш" находится под контролем президента Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш) Константина Бабкина и его партнеров Юрия Рязанова и Дмитрия Удраса. Продуктовая линейка насчитывает более 150 моделей и модификаций техники для АПК, а также дорожного строительства. В их числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное, зерноперерабатывающее и другое оборудование. Компания спроектировала и испытывает первые модели дорожно-строительной техники - телескопический и фронтальный погрузчики. Еще две модели - экскаваторы-погрузчики и гусеничные экскаваторы - находятся в разработке.