Goldman Sachs повысил прогноз для S&P 500 на 2024 год до 5100 пунктов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs резко повысили прогноз для фондового индекса Standard & Poor's 500 на 2024 год, до 5100 пунктов с ожидавшихся в ноябре 4700 пунктов.

На закрытие рынка 15 декабря значение S&P 500 составляло 4719 пунктов, то есть прогноз предусматривает рост показателя примерно на 9%. С начала 2023 года индекс прибавил 22,9% и находится в шаге от исторического максимума.

Ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики, а также замедление инфляции окажут поддержку рынку акций, полагает главный стратег по американским акциям Goldman Sachs Дэвид Костин.

Эксперт прогнозирует, что прибыль компаний из индекса S&P 500 в 2024 году повысится на 5% - однако допускает, что рост может оказаться существенно лучше, если смягчение ДКП простимулирует экономическую активность.

Также Костин указал на то, что с начала года фонды денежных средств привлекли $1,4 трлн за счет высоких процентных ставок. Эти средства могут со временем перетечь в акции, сказал он.