Brent подорожала до $78,6 за баррель

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть ускорился вечером в понедельник на опасениях перебоев поставок из-за атак на суда в Красном море.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 по московскому времени подорожали на $2,09 (2,73%) - до $78,64 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $2,01 (2,81%) и составили $73,44 за баррель.

Администрация Суэцкого канала заявила, что "внимательно следит" за ситуацией после сообщения США о 14 сбитых в субботу ударных беспилотниках йеменских хуситов, выпущенных по торговым судам. Ряд судоходных компаний, включая A.P. Moeller- Maersk AS и Hapag-Lloyd, объявили о приостановке прохода своих судов через Красное море.

Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) в понедельник получило данные о взрыве возле судна в Красном море, примерно в 48 км от побережья Йемена. Тем временем британский энергетический гигант BP Plc принял решение приостановить все перевозки нефти через Красное море на фоне участившихся атак.

Ранее йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет.

Между тем аналитики Goldman Sachs понизили прогноз средней цены нефти марки Brent на 2024 год на $10, до $70-90 за баррель. Банк также повысил прогнозы роста добычи в Штатах до 900 тыс. баррелей с 500 тыс. баррелей.