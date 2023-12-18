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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

BP полностью приостановила перевозку нефти через Красное море

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Британский энергетический гигант BP Plc принял решение приостановить все перевозки нефти через Красное море на фоне участившихся атак на суда в регионе.

"В свете ухудшения ситуации с безопасностью перевозок BP решила временно приостановить весь транзит через Красное море", - говорится в пресс-релизе компании.

Атаки йеменских хуситов уже привели к росту цен на нефть и природный газ. Ряд судоходных компаний, включая A.P. Moeller-Maersk AS и Hapag-Lloyd, также объявили о приостановке прохода своих судов через Красное море. Вместо этого им приходится перенаправлять суда по длинному пути вокруг Африки, что резко повышает стоимость перевозок и существенно увеличивает время доставки.

Акции BP дорожают на 2,3% на торгах в понедельник.

BP Красное море
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