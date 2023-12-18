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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Сбербанк прогнозирует среднегодовой рост кредитов в 2024-2026 гг. в районе 10%

Банк при этом планирует расти выше рынка

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк прогнозирует среднегодовой рост кредитования в целом по банковскому сектору в 2024-2026 годах в районе 10%, сам планирует расти выше рынка, следует из презентации трехлетней стратегии кредитной организации.

Чистая процентная маржа Сбербанка в 2024-2026 годах в среднем ожидается выше 5,5%. Стоимость риска прогнозируется в диапазоне 100-110 базисных пунктов (б.п.). Отношение операционных расходов к доходам ожидается в районе 30%.

В 2024 году рентабельность капитала Сбербанка, по прогнозам, превысит 22%. Достаточность основного капитала ожидается свыше 13,3% (такие же ожидания по этим показателям на три года). Стоимость риска прогнозируется в районе 100-110 б.п., отношение расходов к доходам - около 30-32%. Чистая процентная маржа в 2024 году превысит 5,7%. Банк прогнозирует рост чистых комиссионных доходов примерно на 10%.

Сбербанк в рамках новой стратегии развития до 2026 года планирует направлять на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли при достаточности основного капитала по нормативу Н20.0 выше 13,3%, заявил в начале декабря глава банка Герман Греф.

Сбербанк
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