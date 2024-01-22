Сбербанк в 2023 году сократил объем реструктурированных кредитов физлиц на 34%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2023 году снизил объем реструктурированных кредитов физлиц на 34% - до 60 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

"В 2023 году мы реструктурировали 138 тыс. кредитов на 60 млрд рублей - это без учета госпрограммы кредитных каникул для военнослужащих. По сравнению с 2022 годом это на 36% меньше по количеству реструктурированных кредитов и на 34% меньше по их сумме", - отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, чьи слова приведены в сообщении.

Средний чек реструктуризаций в 2023 году вырос на 3% и составил 435 тыс. рублей (в 2022 году - 421 тыс. рублей).

Чаще всего клиенты Сбербанка обращались за реструктуризацией потребительских кредитов - в 2023 году их доля в общем количестве реструктуризаций составила 85%. На втором месте - кредитные карты с долей 8%. На третьем - ипотека с долей 7%.