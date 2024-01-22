Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Сбербанк в 2023 году сократил объем реструктурированных кредитов физлиц на 34%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2023 году снизил объем реструктурированных кредитов физлиц на 34% - до 60 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

"В 2023 году мы реструктурировали 138 тыс. кредитов на 60 млрд рублей - это без учета госпрограммы кредитных каникул для военнослужащих. По сравнению с 2022 годом это на 36% меньше по количеству реструктурированных кредитов и на 34% меньше по их сумме", - отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, чьи слова приведены в сообщении.

Средний чек реструктуризаций в 2023 году вырос на 3% и составил 435 тыс. рублей (в 2022 году - 421 тыс. рублей).

Чаще всего клиенты Сбербанка обращались за реструктуризацией потребительских кредитов - в 2023 году их доля в общем количестве реструктуризаций составила 85%. На втором месте - кредитные карты с долей 8%. На третьем - ипотека с долей 7%.

Сбербанк Александр Ведяхин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле сообщили о мерах по защите от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге

Нефть Brent подешевела до $78,2 за баррель

Технологический процесс "НОВАТЭК - Усть-Луги" остановлен после возгорания

Технологический процесс "НОВАТЭК - Усть-Луги" остановлен после возгорания

Банки РФ начинают рассчитывать полную стоимость кредита по новым правилам

Банки РФ начинают рассчитывать полную стоимость кредита по новым правилам
Выставка-форум "Россия"

Около 7 млн ипотечных кредитов выдали в РФ с 2020 года

Около 7 млн ипотечных кредитов выдали в РФ с 2020 года

Тариф "Платона" с 1 февраля вырастет на 21 копейку до 3,05 руб./км

Тариф "Платона" с 1 февраля вырастет на 21 копейку до 3,05 руб./км
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });