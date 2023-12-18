Норникель вошел в число участников "РНК-Холдинга"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - "Норникель" вошел в число участников ООО "РНК-Холдинг", холдинговой компании Русской нержавеющей компании (РНК), которая реализует проект по производству плоского проката из нержавеющей стали, говорится в сообщении "Норникеля".

Участие в нем позволит "Норникелю" существенно увеличить продажи никеля на внутреннем рынке, а также интегрироваться в производство продукции глубоких переделов в секторе стали и сплавов, пояснила компания.

РНК строит в городе Волжском Волгоградской области производственный комплекс по выпуску высококачественного горячекатаного и холоднокатаного плоского проката из нержавеющих марок стали и коррозионностойких, жаростойких и жаропрочных сплавов мощностью до 500 тысяч тонн в год. Цех холодной прокатки планируется запустить в 2025 году, цех горячей прокатки - в 2026 году, электросталеплавильный цех - в 2027 году.

По данным ЕГРЮЛ, с 18 декабря 50% "РНК-Холдинга" стало принадлежать ООО "Элемент 28", доля "Волжского трубного завода" (входит в "Трубную металлургическую компанию" ), который ранее был единственным владельцем холдинга, сократилась до 50%.

Для "Норникеля" участие в новом проекте - это последовательная реализация стратегии по расширению рынков сбыта никеля, а также инвестиции в развитие перерабатывающих мощностей в России, говорится в пресс-релизе. Рынок плоского проката из нержавеющей стали в стране характеризуется диверсифицированной структурой потребления и, по прогнозам, будет стабильно расти. В 2022 году его потребление составило около 340 тысяч тонн, прогноз на 2030 год - более 450 тысяч тонн.

"Речь идет о создании крупного завода по производству проката из нержавеющей стали. Имеющиеся в стране мощности не способны удовлетворить растущий спрос, поэтому до 90% продукции закупается на внешних рынках. Но ее можно и нужно производить в России, тем более все ресурсы для этого есть. Локализация способна обеспечить внутренние потребности, улучшить качество продукции, сократить сроки поставки и расходы на логистику", - прокомментировал проект старший вице-президент - руководитель блока стратегии и развития бизнеса "Норникеля" Сергей Дубовицкий.

"Участие в новом проекте соответствует целям нашей сбытовой стратегии по развитию целевых рынков и встраиванию в цепочки создания стоимости (downstream), а также отвечает планам по наращиванию доли внутреннего потребления металлов компании", - добавил он.

"В лице нового участника РНК получает надежного долгосрочного партнера и рассчитывает на синергетический эффект благодаря передовым управленческим и технологическим компетенциям компании. Еще одно преимущество такого партнерства заключается в том, что комплекс будет надежно обеспечен высококачественным сырьем для производства нержавеющих марок стали. Уверен, что объединение усилий придаст положительный импульс реализации и развитию проекта", - заявил генеральный директор РНК Вячеслав Попков.

Строящийся РНК комплекс позволит создать до 2,5 тыс. рабочих мест и будет отвечать самым высоким требованиям по охране окружающей среды: применяемые технологические решения призваны исключить негативное воздействие на экологию в регионе, уточнил "Норникель".

РНК была учреждена в 2021 году в равных долях "Волжским трубным заводом" ТМК и "Челябинским электрометаллургическим комбинатом" (ЧЭМК, крупный производитель ферросплавов). Строительство завода тогда же оценивалось в сумму более 100 млрд рублей.