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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:01

В США снимут с продажи две модели Apple Watch из-за возможного нарушения патента

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. временно снимет с продажи в США две модели "умных" часов Apple Watch в связи с возможным нарушением патентных прав компании Masimo из сферы медицинских технологий, пишет Barron's со ссылкой на заявление Apple.

В частности, Apple приостановит продажу Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 на сайте Apple.com 21 декабря, в розничных точках - после 24 декабря. При этом обе модели останутся доступными покупателям за пределами США.

Ранее в 2023 году американская Комиссия по международной торговле (International Trade Commission, ITC) установила, что Apple нарушила патент Masimo на устройство для измерения уровня кислорода в крови. Аналогичная функция есть в Apple Watch.

Президент США Джо Байден в срок до 25 декабря должен утвердить или отклонить вердикт ITC. Apple заявила, что принимает указанные меры превентивно на тот случай, если вердикт останется в силе.

В минувшем финансовом году Apple продажи ее "умных" часов составили $19,6 млрд.

Apple Джо Байден ITC США Masimo
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