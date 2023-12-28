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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Apple возобновила продажи двух моделей умных часов, остановленные по решению ITC

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Apple Inc. возобновляет продажи "умных" часов Watch Series 9 и Watch Ultra 2 в США по решению апелляционного суда, приостановившего вынесенный ранее Комиссией по международной торговле (International Trade Commission, ITC) запрет.

Устройства возвращаются как в розничные магазины Apple в США, так и в интернет-магазин, сообщила компания.

Apple была вынуждена остановить продажи Watch Series 9 и Watch Ultra 2 перед Рождеством. ITC посчитала, что функция измерения содержания кислорода в крови в этих устройствах нарушает патентные права компании Masimo.

Апелляционный суд в Вашингтоне в среду приостановил действие решения ITC на то время, пока Apple пытается оспорить его.

"Команды Apple много лет неустанно работали над созданием технологии, которая предоставляет пользователям лучшие в отрасли функции в сфере охраны здоровья, безопасности и здорового образа жизни, и мы рады, что апелляционный суд приостановил действие решения ITC на время полного его обжалования компанией", - заявили в Apple.

В прошлом финансовом году продажи "умных" часов принесли компании $19,6 млрд.

Apple Watch
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