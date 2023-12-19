ГПБ представил модельный портфель с наиболее перспективными акциями РФ
Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Газпромбанк представил модельный портфель российских акций на 2024 год с наиболее перспективными бумагами по соотношению риска и доходности, говорится в обзоре банка.
Портфель будет ребалансироваться аналитиками в зависимости от ситуации на рынке.
При отборе акций экспертами учитывались следующие параметры: потенциальная доходность за следующие 12 месяцев; дисперсия дневных доходностей и ковариация с доходностями других акций портфеля; стабильность выплаты дивидендов; дивидендная доходность на следующие 12 месяцев.
Структура модельного портфеля:
|нефтегаз
|42%
|телекомы/интернет
|15%
|металлургия
|13%
|недвижимость
|12%
|финансы
|10%
|ритейл
|8%
Состав модельного портфеля:
|Бумага
|Вес
|Дивдоходность 12 мес.
|Группа Астра
|7%
|1,5%
|ЛУКОЙЛ
|7%
|16%
|Роснефть
|5%
|12%
|Газпром
|4%
|12%
|Газпром нефть
|6%
|13%
|Татнефть пр
|8%
|14%
|Транснефть пр
|7%
|13%
|НОВАТЭК
|5%
|5%
|Циан
|3%
|0%
|Северсталь
|6%
|13%
|Норникель
|3%
|7%
|Etalon
|6%
|13%
|X5 Retail Group
|4%
|10%
|Магнит
|4%
|16%
|Самолет
|6%
|0%
|Сбербанк
|10%
|14%
|ММК
|4%
|9%
|Группа Позитив
|5%
|5%
Средняя доходность портфеля за следующие 12 месяцев ожидается на уровне 29%, дивидендная доходность - на уровне 10%.