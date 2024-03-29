Газпромбанк в 2023 году получил почти 179 млрд руб. прибыли по РСБУ

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Газпромбанк (ГПБ) в 2023 году получил 178,9 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 9,1 млрд рублей прибыли в 2022 году, говорится в годовой отчетности кредитной организации.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль ГПБ за 9 месяцев 2023 года составила 179,4 млрд рублей. Таким образом, в четвертом квартале 2023 года банк получил убыток в 0,5 млрд рублей против 64,8 млрд рублей прибыли в третьем квартале 2023 года.

Расходы банка на резервы в 2023 году сократились до 1,3 млрд рублей с 111,9 млрд рублей расходов в 2022 году. ГПБ в IV квартале 2023 года восстановил резервы на 15,6 млрд рублей.

Чистые процентные доходы до резервов в 2023 году выросли в 1,7 раза - до 396,1 млрд рублей, после резервов - в 3,3 раза - до 394,8 млрд рублей.

Чистые расходы ГПБ от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в 2023 году сократились на 10,2% - до 36,3 млрд рублей. За 9 месяцев 2023 года банк получил доходы от этих операций почти в 24 млрд рублей. Таким образом, расходы банка по этим операциям в IV квартале составили 60,2 млрд рублей.

Активы ГПБ на 31 декабря 2023 года достигли 15,6 трлн рублей, увеличившись за год на 26,1%, за квартал - на 4,9%.

Кредитный портфель после вычета резервов в 2023 году вырос на 28,6% - до 10,1 трлн рублей. Этот показатель в IV квартале увеличился на 5,3%.

Средства клиентов на 31 декабря 2023 года достигли 12,3 трлн рублей, увеличившись за год на 25,9%, за квартал - на 7,6%.

Собственные средства банка в 2023 году выросли на 19,4% - до 1 трлн рублей (в IV квартале снизились на 0,9%).