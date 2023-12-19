Число новостроек в США в ноябре выросло до максимума за полгода

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в ноябре, увеличилось на 14,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,56 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны.

Это максимальный уровень за полгода.

Согласно пересмотренным данным, в октябре количество новостроек равнялось 1,359 млн, а не 1,372 млн, как сообщалось ранее.

Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали снижение показателя в прошлом месяце на 0,9% с ранее объявленного октябрьского уровня, согласно результатам опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Позитивное влияние на объемы строительства оказало повышение спроса, в том числе, из-за снижения ставок по ипотечным кредитам и уменьшения выставленных на продажу объектов недвижимости.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце подскочило на 18% и составило 1,143 млн, что является максимумом с апреля 2022 года. Количество новых многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы), более волатильный сегмент рынка, увеличилось на 8,9% - до 404 тыс.

Между тем число разрешений на строительство новых домов в ноябре сократилось на 2,5% - до 1,46 млн в пересчете на годовые темпы. Аналитики предполагали снижение на 1,9%.

При этом количество разрешений на строительство домов на одну семью выросло на 0,7%, многоквартирных домов - упало на 9,6%.