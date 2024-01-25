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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Продажи новостроек в США в декабре выросли на 8%, лучше прогноза

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Продажи новых домов в США в декабре выросли на 8% по сравнению с ноябрем и составили 664 тысячи в пересчете на годовые темпы, сообщило Министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре было реализовано 615 тысяч домов, а не 590 тысяч, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали роста продаж в декабре до 645 тысяч с ранее объявленного уровня, по данным Trading Economics.

Декабрьские темпы увеличения продаж были максимальными за год.

Реализация новостроек в Штатах в прошлом месяце была на 4,4% выше, чем годом ранее.

Медианная цена нового дома в США в декабре составила $413,2 тысячи по сравнению с $479,5 тысячи год назад.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец декабря составляло 453 тысячи по сравнению с 449 тысячами месяцем ранее. При текущих темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 8,2 месяца против 8,8 месяца в ноябре. Эксперты традиционно считают, что показатель на уровне шести месяцев указывает на сбалансированность рынка.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.

Продажи новостроек в 2023 году составили 668 тысяч, что на 4,2% выше уровня 2022 года (641 тысяча).

США Минторговли
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