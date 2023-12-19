Райффайзенбанк купит долю "Распериа" в концерне Strabag за 1,5 млрд евро

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Райффайзенбанк приобретет у МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед" (редомицилированная в калининградский САР Rasperia Trading Ltd) долю в австрийском строительном концерне Strabag SE.

За пакет в размере 27,78% капитала банк заплатит российской компании 1,51 млрд евро, говорится в сообщении материнской структуры Райффайзенбанка - Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2024 года и обусловлено рядом факторов, включая одобрение регуляторов и успешное прохождение санкционного комплаенса, отмечено в релизе.

После покупки пакета Райффайзенбанк планирует передать акции Strabag своей холдинговой компании, RBI, в виде дивидендов. Эту дивидендную выплату должны одобрить российские власти.

Эта сделка поможет еще существеннее сократить размер российского риска RBI, отмечается в сообщении. "RBI продолжит работать над деконсолидацией Райффайзенбанка посредством продажи или выделения", - сказано в сообщении.

Rasperia Trading, структура "Базового элемента" Олега Дерипаски, стала владельцем 25% Strabag, с которым холдинг сотрудничал при строительстве объектов Олимпийской деревни в Сочи, в 2007 году. Владельцы редомицилированного в 2019 году МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед" в ЕГРЮЛ не раскрыты, Strabag по-прежнему называет Дерипаску собственником компании.

Начиная с 2022 года "Распериа" не допускается к участию в собраниях акционеров Strabag из-за санкций, также она лишена возможности участвовать в распределении новых акций. Российская компания обжаловала соответствующие корпоративные решения в австрийском суде, но иск был отклонен в двух инстанциях.

Недавно акционеры Strabag одобрили пакет мер, призванных размыть долю российского "Распериа" до уровня ниже 25%, что позволило бы исключить МКАО из списка конечных бенефициарных собственников концерна. Strabag заявлял, что это "снизит риски для бизнеса компании, связанные с санкциями в отношении Олега Дерипаски".