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Участник сорвавшейся продажи доли в Strabag хочет судиться в России за 195 млрд рублей

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - МКАО "Распериа трейдинг лимитед" подало в Арбитражный суд Калининградской области иск на сумму 195 млрд рублей к целой группе ответчиков, в числе которых строительный концерн Strabag SE и Райффайзенбанк, следует из картотеки дел.

Заявление "об обращении взыскания" подано 19 августа, оно принято судом, предварительное заседание назначено на 16 октября. Ответчиками, помимо Strabag SE и АО "Райффайзенбанк", указаны Haselsteiner Familien-Privatstiftung, Ханс Петер Хазельштайнер, Raiffeisen-Holding Niederosterreich-Wien, BLR-Baubeteiligungs GmbH, UNIQA Osterreich Versicherungen AG, UNIQA Erwerb von Beteiligungen GmbH, UNIQA Beteiligungs-Holding GmbH и UNIQA Insurance Group AG. В качестве третьего лица к участию в споре привлечен Банк России.

Истцу предложено "уточнить требование о взыскании процентов", а также состав ответчиков, кратко обосновав предъявление требований к Хазельштайнеру, BLR-Baubeteiligungs GmbH и структурам группы UNIQA, говорится в определении суда.

Сделка, которая расстроилась из-за санкционных ограничений и рисков, предусматривала, что "Распериа" (редомицилированная в специальный административный район в Калининграде Rasperia Trading Ltd) продаст российскому Райффайзенбанку 27,78% капитала Strabag SE за 1,51 млрд евро. После покупки пакета планировалась передача Райффайзенбанком акций Strabag его холдинговой компании - Raiffeisen Bank International (RBI) - в виде дивидендов. Отказ от сделки RBI объяснил тем, что в ходе контактов с органами власти не смог получить необходимое одобрение для нее.

В мае этого года, спустя несколько дней после объявления об отказе RBI от сделки, США ввели санкции против "Распериа" и еще ряда вовлеченных в несостоявшуюся транзакцию структур. В конце июня примеру США последовал Евросоюз.

RBI Евросоюз Райффайзенбанк США Strabag Ханс Петер Хазельштайнер Rasperia
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