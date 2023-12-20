Передача из Японии в США ракет Patriot позволит увеличить поставки средств ПВО Киеву

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Если Япония изменит правила экспорта вооружений и решит передать США боеприпасы от зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, Вашингтон сможет поставлять Киеву больше средств ПВО, пишет The Washington Post со ссылкой на американские источники.

Они ожидают, правительство Японии 22 декабря объявит об изменении правил экспорта. Это позволит Японии передать США несколько десятков ракет для Patriot, что пополнило бы арсеналы Вашингтона, предназначенные для Японии и Индийско-Тихоокеанского региона. Японские ракеты затем напрямую на Украину не пойдут, уточняет газета.

По словам собеседников издания, такое изменение правил экспорта оборонных товаров "не будет прямо упоминать систему Patriot, но удовлетворит ключевой запрос администрации президента США Джо Байдена".

Если японский кабинет министров примет изменения, они станут первыми в правилах экспорта оборонной продукции Японии с 2014 года.

Издание отмечает, что вопрос об экспорте ракет в США Байден поднял в августе во время встречи с премьером Японии Фумио Кисидой на полях трехстороннего саммита США, Японии и Южной Кореи, а затем на саммите в Сан-Франциско в ноябре.

Боеприпасы, о которых идет речь, являются перехватчиками PAC-2 и PAC-3.