Украина получила $950 млн от Японии на восстановление инфраструктуры и соцпомощь

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Государственный бюджет Украины получил более $950 млн от Японии в рамках проектов Всемирного банка по восстановлению инфраструктуры и социальной защите, сообщил украинский Минфин.

"Финансирование состоит из гранта Японии на $52,4 млн в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) и ссуд от правительства Японии на $900 млн через проект "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE)", - уточняется в пресс-релизе.

Эти средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета на неотложные и приоритетные нужды.

Проект INSPIRE финансируется за счет займа ВБ в размере $1,2 млрд из целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) при поддержке правительства Японии и нацелен на обеспечение социальной защиты уязвимых слоев населения, напомнило министерство.

Цель проекта HOPE - восстановление инфраструктуры на пострадавших территориях. Средства также предоставляются владельцам домов и квартир на ремонт.

Министр финансов Сергей Марченко 19 декабря сообщал, что с начала 2023 года Украине удалось привлечь уже более $39 млрд внешнего финансирования по сравнению с $32,1 млрд за весь минувший год, а до конца 2023 года сумма достигнет около $42,3 млрд.