Жилье в Британии в октябре подешевело максимальными темпами за 12 лет

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Цены на жилье в Великобритании в октябре уменьшились на 1,2% относительно того же месяца прошлого года, согласно данным Национального статистического управления страны (ONS).

В результате средняя стоимость жилья в октябре составила 288 тыс. фунтов стерлингов ($365 тыс.).

Согласно пересмотренным данным, в сентябре цены уменьшились на 0,6%, а не на 0,1%, как сообщалось ранее.

Падение показателя в позапрошлом месяце стало максимальным с октября 2011 года, при этом в Лондоне показатель снизился на рекордные с августа 2009 года 3,6%.

Между тем аренда жилья подорожала в стране на 6,2% в ноябре. В октябре ее стоимость увеличилась на 6,1%.

В Лондоне арендаторы в позапрошлом месяце платили на 6,9% больше, чем годом ранее.

Ноябрьский рост британской и лондонской арендной платы стал самым значительным с начала сбора данных в январе 2016 года и январе 2006 года соответственно.