Жилье в Британии в ноябре подешевело максимально более чем за 12 лет

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В ноябре 2023 года цены на жилье в Великобритании уменьшились на 2,1% в годовом исчислении, сообщило Национальное статистическое управление (ONS).

В результате средняя стоимость жилья в ноябре составила 285 тысяч фунтов стерлингов ($362 тысячи).

По пересмотренным данным, в октябре цены уменьшились на 1,3%, а не на 1,2%, как сообщалось ранее. ONS также отметило, что объемы сделок для расчета цен в последнее время значительно ниже исторических и в ближайшие месяцы масштабы пересмотра могут быть больше обычных.

Падение цен в ноябре стало максимальным с июня 2011 года, при этом в Лондоне показатель снизился на рекордные с 2009 года 6%.

Аренда жилья подорожала в стране на 6,2% в декабре, как и месяцем ранее. Это самый значительный подъем с начала сбора данных в январе 2016 года.

В Лондоне арендаторы в минувшем месяце платили на 6,8% больше, чем годом ранее. В ноябре лондонская арендная плата выросла на рекордные 6,9%.