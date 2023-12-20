Кизлярский коньячный завод учредил "дочки" для развития сырьевой базы и продаж

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) учредило две дочерние компании – ООО"ККЗ-Агро" и ООО "Лоза".

По данным ЕГРЮЛ, обе компании зарегистрированы 19 декабря в Кизляре. Уставный капитал ООО "ККЗ-Агро" составляет 10 млн рублей, ООО "Лоза" – 100 тыс. рублей. АО "ККЗ" является владельцем 99,999% долей "ККЗ-Агро" и 99,9% "Лозы", оставшиеся доли в компаниях принадлежат Евгению Дружинину (генеральный директор Кизлярского коньячного завода - ИФ).

Основной вид деятельности ООО "ККЗ-Агро" – выращивание винограда, ООО "Лоза" будет специализироваться на розничной торговле алкогольными напитками (кроме пива) в специализированных магазинах.

Как сообщил "Интерфаксу" Дружинин, основной задачей завода является стабильное самообеспечение необходимым объемом винограда, без наличия которого предприятие не сможет производить свою продукцию.

"Перед Кизлярским коньячным заводом поставлена задача по созданию виноградарского хозяйства, которое будет не только покрывать нужды завода и обеспечивать его сырьевую безопасность, но и стимулировать развитие данной отрасли в рамках изучения виноградопригодных земель, освоения новых районов виноградарства, развития технологий выращивания винограда, а также создания дополнительных рабочих мест в Республике Дагестан", - сказал он.

По словам Дружинина, создание подконтрольного дочернего общества также обусловлено необходимостью приобретения статуса сельхозпроизводителя, который позволит, помимо создания своей собственной автономной сырьевой базы, получать льготное сельскохозяйственное кредитование и налоговые льготы для сельхозпроизводителей.

Он отметил, что создание ООО "Лоза" обусловлено необходимостью повышения репутации отечественной алкогольной продукции в глазах российских потребителей путем создания сети элитных алкогольных бутиков. "Этот магазин будет заниматься корпоративными заказами", - сказал Дружинин.

Ранее Дружинин сообщал "Интерфаксу", что с начала текущего года ККЗ закупил и переработал 55,9 тыс. тонн винограда, что на 41% больше, чем годом ранее. Предприятие также реализует два крупных проекта по закладке собственных виноградников. Первый предполагает высадку виноградников на 311 га в Дербентском районе Дагестана. Уже произведена закладка 100,3 га и ведется подготовка участка для высадки еще 145,2 га. Второй проект реализуется в Кизлярском районе республики. В настоящее время здесь ведется работа по подготовке 140 га к высадке виноградников.

Дружинин также сообщал, что ККЗ до конца текущего года планирует открыть первый фирменный магазин в Москве. Ассортимент будет насчитывать более 100 наименований продукции.

Завод основан в 1885 году. ФГУП "Кизлярский коньячный завод" в феврале 2018 года было преобразовано в АО, 100% акций которого находятся в федеральной собственности. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 200 позиций.