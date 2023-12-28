Кизлярский коньячный завод открыл первый фирменный магазин в Москве

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) открыло первый брендовый магазин в Москве, сообщил "Интерфаксу" гендиректор предприятия Евгений Дружинин.

"В рамках расширения рынка сбыта мы планируем открытие фирменных бутиков в крупных российских городах. Открытый в Москве магазин является вторым на территории России", - сказал Дружинин.

По его словам, в магазине представлен весь ассортимент продукции завода. Магазин также будет специализироваться на корпоративных заказах.

Завод основан в 1885 году. ФГУП "Кизлярский коньячный завод" в феврале 2018 года было преобразовано в АО, 100% акций которого находятся в федеральной собственности. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 200 позиций.