Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Кизлярский коньячный завод открыл первый фирменный магазин в Москве

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) открыло первый брендовый магазин в Москве, сообщил "Интерфаксу" гендиректор предприятия Евгений Дружинин.

"В рамках расширения рынка сбыта мы планируем открытие фирменных бутиков в крупных российских городах. Открытый в Москве магазин является вторым на территории России", - сказал Дружинин.

По его словам, в магазине представлен весь ассортимент продукции завода. Магазин также будет специализироваться на корпоративных заказах.

Завод основан в 1885 году. ФГУП "Кизлярский коньячный завод" в феврале 2018 года было преобразовано в АО, 100% акций которого находятся в федеральной собственности. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 200 позиций.

Евгений Дружинин ККЗ Москва Кизлярский коньячный завод
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Миллер анонсировал контракты на поставку газа в Киргизию, Казахстан, Узбекистан

New York Times подала в суд на Microsoft и OpenAI из-за использования ее статей

New York Times подала в суд на Microsoft и OpenAI из-за использования ее статей

Россия хочет войти в топ-4 по запасам дефицитных видов ископаемых

Россия хочет войти в топ-4 по запасам дефицитных видов ископаемых

Основной производитель куриных яиц в Липецкой области ограничил отпускные цены

Основной производитель куриных яиц в Липецкой области ограничил отпускные цены

Продажи виниловых пластинок в Великобритании достигли максимума за 33 года

Продажи виниловых пластинок в Великобритании достигли максимума за 33 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });