Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Нефть Brent подорожала до $80,12 за баррель

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти на торгах в среду ввиду рисков дальнейшего ограничения транспортировки энергоресурсов через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:30 по московскому времени составила $80,12 за баррель, что на $0,89 (1,12%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,91 (1,23%), до $74,85 за баррель.

За предыдущие две сессии цена нефти Brent выросла более чем на 3%.

США и их союзники изучают вопрос о том, стоит ли атаковать формирования хуситов из-за угроз морским путям в Красном море, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Ранее йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет.

Многие компании на этой неделе начали пользоваться обходными путями для транспортировки грузов, и стоимость страхования судов существенно возросла.

Усиление напряженности в Красном море не меняет общих прогнозов для нефтяного рынка, однако является сигналом эскалации конфликта в регионе, которая может иметь серьезные последствия, отмечает аналитик по сырьевому сектору ANZ Group Holdings Ltd Дэниел Хайнс.

"Это высокий риск, который трейдеры теперь должны принимать во внимание", - говорит он.

Brent WTI Красное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Toshiba ушла с Токийской фондовой биржи и стала частной

Toshiba ушла с Токийской фондовой биржи и стала частной

В Кремле отрицают начало изъятия активов инвесторов недружественных стран

Bridgestone продает российские активы группе S8 Capital

Bridgestone продает российские активы группе S8 Capital

"Транснефть" сообщила, что Чехия и Словакия хотят сохранить поставки нефти РФ

"Транснефть" сообщила, что Чехия и Словакия хотят сохранить поставки нефти РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });